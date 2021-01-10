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Uzmanlardan normalleşme sinyalleri! Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Son dakika haberi... Kalabalık ve hastalığın yoğun geçtiği yerlerdeki antikor seviyelerini değerlendiren uzmanlar, 'de bölgesel anlamda normalleşme aşamasına geçilmesini öneriyor. İlk yer olarak 'u işaret eden uzmanlar, bu ayın sonundan itibaren kısıtlamaların kalkabileceğini, okulların ve küçük işletmelerin açılabileceğini düşünüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Uzmanlardan normalleşme sinyalleri! Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Pandemi, uzmanları ikiye böldü. Normal hayat için adımların atılması gerektiğini belirten kimi uzmanlara göre, sürü bağışıklığına doğru gidiyor. Ülkenin kalabalık yerlerinde bağışıklığın, salgının hızını kesme düzeyine ulaştığı ifade ediliyor.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK YÜZDE 50-60'I BULMUŞ OLABİLİR

Kalabalık ve hastalığın çok geçirildiği yerlerde, kişilerdeki antikor düzeyine bakarak "bölgesel" anlamda normalleşme aşamasına geçilmesi öneriliyor. İlk yer olarak da 'a işaret ediliyor. Özellikle toplu taşıma kullanan grupta bir an önce antikor düzeyine bakılması tavsiye ediliyor. Hastalığı geçirenler baz alındığında toplumsal bağışıklığın yüzde 50-60'ı bulmuş olabileceği değerlendiriliyor.

"KAFE VE RESTORANLAR KADEMELİ OLARAK AÇILMALI"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu ayın ortasından itibaren normalleşme adımları atılmasını savunan uzmanlar, ayın sonundan itibaren kısıtlamaların kalkabileceği, okullardan başlayarak kafe ve restoranların kademeli açılması gerektiği görüşünde.

UZMANLARIN BİR KISMI İSE "HENÜZ ERKEN" DİYOR

"Henüz erken" diyen kimi uzmanlar ise, vakalar düşse de normalleşme için yeterli olmadığında hemfikir. Hastalığı geçirmiş olan çoğu kişide yeteri kadar antikor tespit edilmediği, antikora sahip olanlarda ise koruyucu sürenin tam olarak bilinmediği kaydediliyor.

Uzmanlar, sürü bağışıklığını oluşsa bile, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlarda risk faktörü devam edeceğinden, normalleşme için yeterli görmüyor.

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