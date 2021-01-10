Bu belirtiler varsa dikkat! COVID-19 geçiren iki kişide görüldü

NEDENİ HALA BİLİNMİYOR

Dr. Ekinci, klinikte Covid-19 nedeniyle tedavi gören iki hastada ani işitme kaybı görüldüğünü belirterek, şu bilgileri verdi: "Covid-19 hastalarında ani işitme kaybının nedeni halen net değil ancak Covid-19'un kulağı ve işitme sinirini besleyen damarları tıkaması sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Ayrıca işitme sinirinin direkt olarak virüsle enfekte olması da etkili bir rol oynamaktadır. Covid-19 hastalarında işitme kaybı daha çok ayakta tedavi gören hastalarda tanı konulmasına rağmen özellikle yoğun bakımda yatan hastalarda daha ciddi problemler nedeniyle işitme kaybı biraz daha göz ardı edilebilmektedir. O nedenle yoğun bakım hastalarında da kulaklarda işitme kaybı olması durumunda derhal bir işitme testi yapılması gerekmektedir. Sivas'ta kliniğimizde Covid-19 nedeniyle tedavi gören iki hastada ani işitme kaybı görülmüştür. Hastalarımız genç hastalardı ve Covid tedavisi bittikten sonra yaklaşık 10 günlük periyotta kulaklarında tek taraflı total işitme kaybı olduğunu tespit ettik. Bu hastalarda erken tanı koymak ve erken tedaviye başlamak çok önemli. Özellikle sinir Steroid tedavisi başlanmas�� gerekiyor. Bizde ki iki hastamızın bir tanesinde erken tedavi ile steroid tedavisi ile işitmesi düzelmesine rağmen diğer hastamız tedaviye rağmen dirençli bir şekilde tedaviye cevap vermedi ve kalıcı bir işitme kaybı gelişti. Bu hastalarda steroid tedavisine dirençli durumlarda hiperbarik oksijen tedavisi uygulanabilir.''