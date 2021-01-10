Sivas'ta köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesindeki Çevre Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) ekipleri il merkezindeki Uzuntepe Mahallesi'nde bir tavuk çiftliğinde Fatih N.'nin kendisine ait köpekleri dövüştürdüğü ve hayvanların kötü muameleye maruz kaldıkları bilgisine ulaştı.