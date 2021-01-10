7 aydır kayıp olan genç kız ormanda ağaca asılı halde bulundu

Antalya'da 7 aydır kayıp olan Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva'nın cesedi, ormanlık alanda ağaçta asılı bulundu. Genç kızın intihar ettiği üzerinde durulurken teşhis için morga gelen annesi Saltanat Orynbayeva, "İnşallah kızım değildir" diye dua ederek içeriye girdi. Kızının cesedini teşhis eden Orynbayeva, çıkışta gözyaşlarına boğuldu.