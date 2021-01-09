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'Sahte koronavirüs ilacı' satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 'sahte koronavirüs ilacı' satmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobildeki aramada, 3 kutu 'sahte koronavirüs ilacı' ele geçirilirken, şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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'Sahte koronavirüs ilacı' satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri otomobilde sahte koronavirüs ilacı satılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Serince Mahallesi'nde kontrol noktası oluşturdu.

Kontrol noktasında ekiplerin dur ikazına uymayan şüpheli İ.T., otomobiliyle kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan İ.T., gözaltına alındı. Otomobildeki aramada, 3 kutu 'sahte koronavirüs ilacı' ele geçirilirken, şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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