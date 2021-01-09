Antalya’da kısıtlamada drift yaparken yakalanan genç: Ben PKK'lıyım lan

Cezai işlem sırasında sürücü F.Y., "Video çekmeyin utanırım. Cezmi bak ünlü olduk" dedi. Polise itiraz eden F.Y., "Sosyal medyada paylaşılan benim aracım değil. O arabada film var, benim arabada film yok. Ben drift yapmadım. İspatlayın, bana video gösterin" diye konuştu. Ayrıca devlete hakaret ettiği belirtilen sürücü, "Ben PKK'lıyım. Lan" dedi.