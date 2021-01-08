Türkiye'de ilk kez Manisa'da uygulandı! Eksi 196 derecede muhafaza ediliyor

Bu tekniği hem üzümün genetiğinin uzun yıllar saklanarak gelecek nesillere aktarmak için hem de virüslerden koruma aşaması olarak kullanıyoruz. Bitkilerimizi sıvı azot içerisine koyduğumuz zaman herhangi bir moleküler bölünme ve açılma olmadığı için mevcut şekilde uzun yıllar muhafaza edebiliyoruz. Bitkinin genetik yapısında herhangi bir bozulma olmuyor. Çeşidin ana karakterini muhafaza etmek amacıyla yaptığımız işlemler sayesinde hem eski çeşitlerimizi muhafaza ediyoruz hem de önümüzdeki dönemde elde edeceğimiz melezleme çalışmalarında eski çeşitlerimizi kullanma imkanımız oluyor" diye konuştu.

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