



'YAVAŞ YAVAŞ KİLO ALDI'



Prof. Dr. Soylu, Nisa bebeğin tedavi sürecinde yavaş yavaş kilo aldığını ve sorunları zamanla aştığını aktardı. Bebeğin gelişiminin ve sağlığının normale döndüğünü anlatan Soylu, "Son 3 haftadır da bebek ve annenin uyum ve adaptasyonu sağlandı. Bu konudaki en büyük sevincimiz, herhangi şekilde kafasında bir kanama gelişmeden, oksijene bağımlı olmadan, annesinin tamamen kendisini beslediği bir bebek olarak sağlıklı şekilde taburcu etmemizdir. 142'nci gününde normal haftasına gelen, 1800 grama ulaşan Nisa bebeği bugün itibarıyla taburcu ediyoruz. Tabi ki 500 gramlık bir bebek taburcu etmek güzel ama sağlıklı 500 gramlık bebeği taburcu edebilmek daha da güzel. Bu süreci başarılı şekilde yönetebilmeniz için modern teknoloji kullanmanız önem arz ediyor. Bebekler için günün 24 saatinde, mesai kavramına bağlı olmadan zaman ayırabilecek tecrübeli bir ekibe sahip olmanız gerekiyor. Her sabah, dünyada olan gelişmeleri kendi aramızda en az bir saat tartışıyoruz. 'Kim bir insanın hayatını kurtarırsa tüm insanlığın hayatını kurtarmış gibidir' düsturunu da ilke olarak benimsediğimiz için başarılı sonuçlara imza attığımıza inanıyoruz. Nisa bebeğin yanı sıra halen servisimizde tedavi gören 500-700 gram ağırlığa sahip diğer bebeklerimizin de sağlıkla taburcu olabilmeleri için gayretle çalışmaktayız. Bu hasta profilimizle de Türkiye'nin sayılı merkezleri arasında yer almaktayız" diye konuştu.

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