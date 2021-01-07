Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "Tedavi sürecim evde sürmektedir. Hayır dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Rabb'imden acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Değerli Darıcalılar,

Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır.



Şu an genel sağlık durumum gayet iyi olup, tedavi sürecim evde sürmektedir.



Hayır dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar dilerim. — Muzaffer Bıyık (@muzafferbiyik) January 6, 2021