07 Ocak 2021, Perşembe
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Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Bıyık'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... 'nin Belediye Başkanı 'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bıyık, "Şu an genel sağlık durumum gayet iyi olup, tedavi sürecim evde sürmektedir." ifadelerini kullandı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 07.01.2021
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Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Bıyık'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "Tedavi sürecim evde sürmektedir. Hayır dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Rabb'imden acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

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