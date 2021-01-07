Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Bıyık'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haberi... Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bıyık, "Şu an genel sağlık durumum gayet iyi olup, tedavi sürecim evde sürmektedir." ifadelerini kullandı.
YAŞAM AA
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Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Bıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "Tedavi sürecim evde sürmektedir. Hayır dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Rabb'imden acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
Değerli Darıcalılar,— Muzaffer Bıyık (@muzafferbiyik) January 6, 2021
Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır.
Şu an genel sağlık durumum gayet iyi olup, tedavi sürecim evde sürmektedir.
Hayır dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar dilerim.