Silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı

Araç içerisinden ellerindeki tabanca ile evin bulunduğu sokakta rastgele ateş açan saldırganlar, olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. O sırada sokakta bulunan iki kardeş K.C.K. (15) ve D.K.(6)'ya kurşunlar isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan iki kardeşi gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.