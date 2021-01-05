Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR devrildi! Kasadaki büyük tehlike...

Kaza, saat 22:30 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Edirne İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Y., yönetimindeki 64 NB 286 plakalı demir yüklü TIR, Edirne istikametinde seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı.