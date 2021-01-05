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İstanbul’da trafikten kaçmak isteyen sürücüler kazaya davetiye çıkarıyorlar

istikametindeki yoğunluktan kaçmak için 'nin çıkışındaki transit yola geri giderek geçmeye çalışan sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atıyor. Avrasya Tüneli çıkış yolu, sahil yolunun tam ortasından 'ya kadar transit yol olarak kullanılıyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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İstanbul’da trafikten kaçmak isteyen sürücüler kazaya davetiye çıkarıyorlar

Hemen her akşam yaşanan olay sırasında o kadar çok sürücü bu yola başvuruyor ki karayolunda geri giden araç konvoyları bile oluşuyor.

çıkış yolu, sahil yolunun tam ortasından 'ya kadar transit yol olarak kullanılıyor.

Akşam iş çıkışının en yoğun olan saatlerinde bile bu yolda trafik yoğunluğu olmazken, istikametindeki sahil yolunda özellikle 'nde yoğunluk yaşanıyor.

Akşam trafiğinde sürücüler yoğun olan sahil yolundan geri gelerek, tünelin mevkiindeki bağlantı yoluna giriyor.

istikametine sahil yoluna bir bağlantı bulunuyor. Bu sapaktan içeri giriyor ve açık olan Avrasya Tüneli yolundan devam ediyor.

Araçların geri geri gelmesi nedeniyle Kennedy Caddesi üzerinde bu noktada yoğunluk oluşurken, açık trafik nedeniyle Avrasya Tüneli yolunda hızlı seyreden araçları da tehlike atıyorlar.

Trafiği atlatmak isteyen sürücüler bu sayede trafiği Samatya mevkiine kadar atlatıyor.

Bazı sürücülerin geri geri gelmek yerine ters yöne döndüğü de görülüyor.

Bölgeden çekilen karelerden bir tanesi

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