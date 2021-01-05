05 Ocak 2021, Salı
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Futbolcu Tolgahan Nurhak'tan Berdan Mardini’ye kumpas!

Son dakika haberine göre; Türkücü ’yi, yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalışan kişinin, ’da forma giyen olduğu ortaya çıktı. Futbolcunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 05.01.2021
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Futbolcu Tolgahan Nurhak'tan Berdan Mardini’ye kumpas!

11 Şubat'ta 'yi telefonla arayan bir kişi, ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Birçok ünlünün de yardımda bulunduğunu ifade eden şahıs, para talep etti.

Teklifi kabul eden Mardini, şahıstan banka bilgilerini isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ancak bir süre devam eden mesajlaşma sırasında durumdan şüphelenen Mardini, dolandırılmak üzere olduğunu anlayarak savcılığa başvurdu.



IBAN NUMARASI DA ONA AİT ÇIKTI
SAVCILIK Mardini'yi arayan kişinin 'daki 'da forma giyen olduğunu tespit etti. Mesajlarda yer alan IBAN numarası da ona ait çıktı. Futbolcu, telefon hattını değiştirdiğini söyleyip suçlamayı reddetti.

Ancak savcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenledi. Futbolcu Nurhak'ın 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

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