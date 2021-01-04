Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Bu gece yarısından itibaren... | İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında "Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın (05.01.2021 Salı) sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. AFAD da Twitter'dan İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir kentlerini uyardı ve "Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." mesajını paylaştı. Öte yandan Marmara Bölgesi için beklenen kar müjdesi sonunda geldi. Prof. Dr. Hüseyin Toros ile Prof. Dr. Orhan Şen yaptıkları değerlendirmede ‘İstanbul’da hepimizin beklediği kar yağışını’ görebiliriz dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın (05.01.2021 Salı) sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.
AFAD'DAN KRİTİK UYARI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından şu uyarıda bulundu:
"Bu gece saatlerinden itibaren, İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli yağış bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."
İZMİR'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın saat 06.00'ya kadar, kısa süreli fırtınayla etkili olacak.
Açıklamada, İzmirlilerden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum oluşma riskine karşı tedbirli olmaları istendi.
ANTALYA İÇİN 'TURUNCU', MUĞLA İÇİN 'SARI' UYARI
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'da 'turuncu kod' bildirimiyle birlikte, yarın için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanağın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yağışın kent merkezinde ve batı ilçelerinde etkili olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji'nin uyarısında şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Antalya'da yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Merkez ilçeleri Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Aksu ve batı ilçeleri Kaş, Demre, Finike, Kumluca ve Kemer'de çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve şiddetli (76-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
MUĞLA İÇİN DE UYARI
Meteoroloji, Muğla için de yarın 'sarı kod' bildirimi yaptı. Muğla için yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:
"Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
EGE DENİZİ'NDE AKŞAM SAATLERİNDE FIRTINA BEKLENİYOR
Ege Denizi'nde akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde akşam saatlerinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde ise açıklarda genellikle güneybatıdan esmesi öngörülen fırtınanın, salının ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
METEOROLOJİNİN YAĞIŞ UYARISI ÇİFTÇİYE UMUT OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirilmesinde, Trakya için sağanak tahmininde bulundu. Beklenen yağışların hem sulama için kullanılacak barajlara hem de toprağa iyi geleceğinden umutlu olan çiftçi, son yağış uyarısını sevinçle karşıladı.
SON YILLARIN EN KURAK GÜNLERİ
Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Trakya'da, kuraklık, nehir seviyeleri ve baraj doluluk hacimlerinde de görülüyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su seviyesi 373 milyon 259 bin metreküp olarak ölçüldü.
Seviyesi en çok düşen barajlardan biri de Kayalıköy Barajı.
Edirne'ye de içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 6 seviyelerine geriledi.
"BARAJIMIZIN SUYUNUN ARTMASINI UMUT EDİYORUZ"
Baraja adını da veren köyün muhtarı Cengiz Yürekli, son 15 yılın en kurak yılının yaşandığını söyledi.
Kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin gerilediğini anlatan Yürekli, gelecek yağışlarla barajın su seviyesinin artacağına inandığını ifade etti.
Bölge için yaklaşık 1 hafta sağanak tahmini olduğunu belirten Yürekli, "Kayalıköy Barajı, geçen yıl kurak gitmesi, bu yıl da yağışların olmamasından dolayı şu anda yüzde 6 civarına düşmüş durumda. Bölgemizde etkili olması beklenen yağışlarla barajımızın suyunun artmasını umut ediyoruz. Çiftçinin zaten kuraklıktan sıkıntısı vardı. Bir de su seviyesi de düşünce sulamada bu sene kısıtlı oldu." diye konuştu.
Yürekli, yağışların devam etmesi ile barajların da su seviyesinin artacağına inandığını belirtti. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise yağış tahminlerinin çiftçiyi umutlandırdığını belirtti. Şaylan, beklenen yağışların hem ekili alanlara hem de barajlara katkısının olacağına inandığını ifade etti.
Çiftçi Muzaffer Bayram ise son yağışların tarım alanlarına ilaç gibi geldiğini belirterek, hafta boyu beklenen yağışların da katkı sağlayacağına inandığını söyledi.
DOĞU ANADOLU'DA GECE EN DÜŞÜK SICAKLIK KARS'TA ÖLÇÜLDÜ
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle, başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 21, Ardahan'da 17, Ağrı'da 15, Erzurum'da 10, Iğdır'da 8, Erzincan'da 3 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzurum'da 2, Erzincan'da 9, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 3, Iğdır'da 4, Ağrı'da 5 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 49, Konaklı'da 33, Sarıkamış'ta 31 santimetre ölçüldü.
DOĞU ANADOLU'DAKİ 4 İL İÇİN ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve az bulutlu olacak.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile gün boyu yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Rüzgar, doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde de doğu ve kuzeydoğudan saatte 20-50 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, Bitlis ve Hakkari'de 2, Muş'ta sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor.
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kar erimesi, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MUŞ'TA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU
Muş'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Muş-Bitlis ve Muş-Bingöl kara yollarında denetim yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları hususunda uyardı. Muş Ovası'nı kaplayan sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Şu anda adım adım ülkemizin kuzey kesiminden bir yağış sistemi girdi. Bu gece İstanbul'a geçiş yapacak. Soğuk havalar da gelirse İstanbul'da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz. Barajlarda su bekleyenler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye düşünenler için güzel bir haber. Çünkü sistemlerin bol miktarda yağış bırakacağı tahmin ediliyor " dedi.
Bu gece İstanbul'da yağış geçişinin görüleceğini ve hafta sonu yeniden etki etmesini beklediklerini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre şu anda adım adım ülkemizin kuzey kesiminden bir yağış sistemi girdi. Bu gece İstanbul'a geçiş yapacak bu sistem. Atmosferik sayısal sonuçlara baktığımız zaman hafta sonu Cuma gününden itibaren yeni bir yağış sistemi geliyor. Bu gelecek sistemler, yani peş peşe gelecek sistemler gözüküyor. Önümüzdeki hafta böyle güneşli havayı zor göreceğiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla güneşi bekleyenler için önümüzdeki hafta maalesef sevindirici bir hafta olmayabilir ama barajlarda su bekleyenler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye düşünenler için güzel bir haber. Çünkü sistemlerin bol miktarda yağış bırakacağı tahmin ediliyor model sonuçlarına göre" dedi.
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİRAZ KIŞA HAZIR OLSAK İYİ OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
Beklenen tahminlere göre ay sonuna doğru kar ihtimalinin olduğunu belirten Toros, "Yine ocak ortasına doğru soğuk sistemlerin de geldiğini görüyoruz. Eğer bu soğuk havalar da gelirse İstanbul'da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz, İstanbul beyaz örtüye bürünmüş olur. Bu kar yağışları da yer altı suyunu besleme anlamında oldukça büyük önem taşıyor. Şu anda ülkemizin batı kesiminden yağışlı sistemin girdiğini, Meteoroloji Müdürlüğü'nün cep telefonu uygulamasından görebiliyoruz. Oradaki gidişat hızına baktığımız zaman bu gece İstanbul'dan da geçiş yapacak gözüküyor. Hafta sonuna kadar sistem geçişi var, cuma günü yeni bir yağışlı sistem geliyor. O gelecek olan sistemler peş peşe geleceği için önümüzdeki hafta biraz kışa hazır olsak iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
BİR MÜJDELİ HABER DE PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN GELDİ
Beklenen kar müjdesi sonunda geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Marmara'ya kar yağma olasılığı var." dedi. Kar yağışı için tarih de veren Şen, daha doğru bir öngörü için perşembe gününü işaret etti.
Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2. yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, İstanbul'a senenin ilk karının ne zaman yağacağı da belli olmaya başladı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yağışların önümüzdeki hafta geleceğini belirtip şu ifadelere yer verdi;
"Türkiye de kuraklık devam ediyor, bu nedenle herkesin gözü kulağı yağışlarda. Bende bu nedenle önümüzdeki hafta ortasında yanı 14-15'inde yüksek basıncın etkisinden kurtularak kuzeyden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğimizi sanıyorum."
İSTANBUL'A DA KAR YAĞACAK MI?
Şayet sistemde bir sapma ve zayıflama olmaz ise Türkiye kar yağışını alır. Marmara'ya da kar yağma olasılığı var. Daha tutarlı öngörü bu hafta perşembeden sonra yapılır."
OCAK AYINDA 93 YILIN REKORU KIRILDI
Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre Ocak ayında 93 yılın rekorları kırıldı.
Prof. Şen şu bilgileri paylaştı: Ankara'da Aralık 2020, 93 yılın en sıcak ayı olmuş. Ocak ayının 93 yıllık ortalama en yüksek sıcaklık 4.7 C iken bu hafta 12-13 C.
İstanbul'da 93 yıllık ortalama Ocak ayı sıcaklığı. 8.5 C iken bu hafta 15-16 C.