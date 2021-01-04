Koronavirüse karşı tüketilen kolonya aslında zararlı mı?

"DERİDE DÖKÜNTÜYE DE NEDEN OLUR"

Metil alkol kullanımı da çok yoğun olduğu için burada tehlike metil alkolün zehirleyici olması. Hem zehirleyici hem de gözlerde körlüğe neden olan, vücuda nüfus ettiğinde deride döküntüye neden olan özelliği var metil alkolün. Metil alkol ile etil alkolün birbirinden ayrılması çok zor.

"METİL VE ETİL ALKOL BİRBİRİNE ÇOK BENZER"

Hem koku hem de yapı bakımından birbirine benzer ürünler. Tüketicilere özellikle bildikleri firmalardan kolonya almalarını öneriyoruz. İyi bir kolonyanın kokusu tazedir, görünüşü berraktır, tortu yoktur. Bir de bilindik firma olunca herhangi bir sıkıntı yaşamazlar" dedi.