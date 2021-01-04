Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz'dan doktor eşine 2 milyonluk dava: Kıdemli bakıcı gibi görüyor
Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, doktor olan eşi Alp Eryılmaz'ın kendisini kıdemli bakıcı olarak gördüğünü ve psikolojik şiddet uyguladığını ifade ederek boşanma davası açtı ve 2 milyon TL istedi.
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İstanbul'da diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, 5 yıllık eşi kardiyoloji uzmanı Dr. Alp Aslan Eryılmaz'ın şiddetine maruz kaldığını öne sürüp boşanma davası açtı.
İki yaşındaki kızının velayetini isteyen diyetisyen, eşinin ilk evliliğinden olan kızıyla ortak çocukları arasında ayrımcılık yaptığını iddia ederek,
"Kızımın doğmasını istememişti. 'Seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum, ne biçim kadınsın sen' diyordu" ifadesini kullandı. 2 milyon TL tazminat isteyen diyetisyen, kendisi için 10 bin, kızı için de 15 bin lira nafaka talep etti.
KOCA: ŞİDDETE UĞRADIM
1 milyon lira tazminat talepli karşı dava açan Alp Aslan Eryılmaz da eşinin fiziksel şiddetine maruz kaldığını öne sürdü.