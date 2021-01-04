Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz'dan doktor eşine 2 milyonluk dava: Kıdemli bakıcı gibi görüyor

"Kızımın doğmasını istememişti. 'Seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum, ne biçim kadınsın sen' diyordu" ifadesini kullandı. 2 milyon TL tazminat isteyen diyetisyen, kendisi için 10 bin, kızı için de 15 bin lira nafaka talep etti.