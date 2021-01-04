05 Ocak 2021, Salı
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Deniz suyu sıcaklığı 21 dereceyi gördü! Güneşli havaya gören Egeliler sahillere koştu

'nın gözde turizm merkezleri ve 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sahillerde hareketlilik yaşanmaya başladı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 04.01.2021
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Deniz suyu sıcaklığı 21 dereceyi gördü! Güneşli havaya gören Egeliler sahillere koştu

"Güney Ege'nin incisi" Marmaris'te, yeni haftanın ilk gününde güneşli hava etkili oldu. Kentte hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 21 dereceyi buldu.

Güzel havayı değerlendirmek isteyenler deniz kenarlarına gitmeyi tercih etti. 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kısıtlamadan muaf tutuldukları zaman diliminde sahil ve plajlarda yoğunluk oluşturdu. Birçok kişi sahil kenarında yürümeyi tercih etti, bazıları ise banklarda ve plajlardaki portatif sandalyelerde oturarak güneşlendi.

Bazı kişiler, Marmaris Belediyesi Halk Plajı ile Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde denize girerek eğlenceli zaman geçirdi.

Bodrum ilçesinde ise güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Bodrum Kalesi çevresindeki yollarda ve sahillerde yürüyüş yapmayı ve deniz kenarındaki banklarda oturmayı tercih etti.

Yoğunluk yaşanan Kumbahçe sahilinde, çocuklar kumsalda oynayarak vakit geçirdi.

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