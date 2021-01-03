04 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Ankara'da yürekleri sızlatan olay! Rambo bıçağıyla sırtından yaraladı

'nın ilçesinde köpeği ile bakkala giden bir kişiye üzerine havlayarak koşan sokak köpeğini rambo bıçağı ile sırtından yaraladı. Yaralanan köpeğin başında yavruları bekledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021
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Son dakika: Ankara'da yürekleri sızlatan olay! Rambo bıçağıyla sırtından yaraladı

Olay, saat 16.00 sıralarında Çubuk ilçesi İkipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hobi bahçesinde yaşayan H.İ.L., bakkala gitmek için kangal köpeği ile beraber yola çıktı.

Son dakika: Ankara'da yürekleri sızlatan olay! Rambo bıçağıyla sırtından yaraladı

H.İ.L., bakkalın yakınına geldiğinde sokak köpekleri, havlayarak üzerine koşmaya başladı.

Son dakika: Ankara'da yürekleri sızlatan olay! Rambo bıçağıyla sırtından yaraladı

Paniğe kapılan H.İ.L., yanındaki rambo bıçağını köpeklere savurdu. Köpeklerden biri sırtına gelen bıçak darbeleriyle yaralanırken, yavruları başından ayrılmadı.

Son dakika: Ankara'da yürekleri sızlatan olay! Rambo bıçağıyla sırtından yaraladı

Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika: Ankara'da yürekleri sızlatan olay! Rambo bıçağıyla sırtından yaraladı

4 SAAT AMELİYAT EDİLDİ
Olayın ardından yaralanan köpeği gören mahalle sakinleri, veteriner hekime haber verdi. Kliniğe kaldırılan köpek, yaklaşık 4 saat ameliyat edildi. Köpek bir hayvan sever evine götürdü.

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