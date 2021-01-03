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Bağdat Caddesi'nde yoğunluk: Evin içinde kafayı yedik

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 'ndeki kalabalık dikkat çekti. Kısıtlamaya rağmen dün güzel havayı gören vatandaşlar, 'ne akın etmişti. ekipleri ise 86 kişiye cezai işlem uyguladığını açıkladı. Ancak kesilen cezalar fayda etmedi. Bugün de benzer kalabalık, bu defa sahilde değil, Bağdat Caddesi'nde vardı. Kimi vatandaş köpeğini gezdirmek için dışarıda olduğunu söylerken, kimi vatandaşlar ise fırına gitme bahanesiyle yürüyüşe çıktığını itiraf etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Bağdat Caddesi'nde yoğunluk: Evin içinde kafayı yedik

HER ZAMANKİ STANDART YALANLAR: FIRINA GİDECEĞİM

Meriç Korkut, şöyle konuştu: Evet. Daha doğrusu değilim, her zamanki standart yalanlar, "Fırına gidip geleceğim. O yüzden çıktım. Fırına gitmeyi bahane edeceğim ne yapayım? Hava alıp geleceğiz.

Bağdat Caddesi'nde yoğunluk: Evin içinde kafayı yedik

Herkes aynı yalanı söylüyor biz de onu söylüyoruz. Evim buraya yakın, o doğru yalan değil.

Bağdat Caddesi'nde yoğunluk: Evin içinde kafayı yedik

KÖPEĞİNİ GEZDİRMEK İÇİN ÇIKANLAR DA VARDI

Köpeğini gezdirmek için sokağa çıktığını söyleyen Suat Sezgin, "Resmi gazetede hayvanların ihtiyaçları için dışarıya çıkılabileceği yayınlandı. Evim ileride zaten, 500 metre yürüyüp tekrar evime döneceğim" dedi.

Bağdat Caddesi'nde yoğunluk: Evin içinde kafayı yedik

"EVİN İÇİNDE KAFAYI YEDİK"

Bir başka vatandaş ise, "Gideceğim peynir, zeytin, domates alacağım. Ne yiyeceğim? Bir hava alayım. Evin içinde kafayı yedik.

Bağdat Caddesi'nde yoğunluk: Evin içinde kafayı yedik

Bu gidişle Kozyatağı'na akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim. O hale geldik. Hepimiz kafayı yedik, evin içinde otur otur… Mahkumsun.

Bağdat Caddesi'nde yoğunluk: Evin içinde kafayı yedik

Bu makul bir şey mi? Şu bankta oturmak yasak. Demin otururken polisler geldi, 'oturma amca' dediler. Bankta oturunca ne oluyor ya? Bunun cevabını versin bir bilim adamı" diye konuştu.

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