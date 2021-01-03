04 Ocak 2021, Pazartesi
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150 bin nüfuslu Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi sis denizinde kayboldu

’ın ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun , kentin üzerini tamamıyla kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Elbistan, çok nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu. Gece saatlerinden itibaren etkili olan , ilçede görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Gün boyunca da etkisini gösteren sisli hava, şehrin yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü.



Şardağı, ve 'nde bulunan mevkiine çıkan vatandaşlar, çok nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.

Cep telefonlarıyla bu sis denizini görüntüleyen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı.

Kent merkezi ve ovayı tamamen kaplayan sis denizi, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Özellikle ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nin Sekili mevkiine çıkan vatandaşlar, sis bulutu eşliğinde gün batımını izlemenin keyfini birlikte yaşadı.

Sis denizinin farklı açılardan çekilen fotoğraf ve videoları, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşım ve beğeni aldı.

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