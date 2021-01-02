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Liseli Feyzanur'un ölümüyle ilgili açıklama: Cinayet ihtimali yok

'de 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren ve intihar ettiği öne sürülen lise öğrencisi Feyzanur S.'nin ailesinin avukatı , "Feyzanur sitenin bahçesinde arkadaşıyla konuşup, evde ailesiyle yemek yedikten sonra odasında bulunan terastan düşerek hayatını kaybetti. İntihar veya düşme şüphesi üzerinde duruluyor ama cinayet ihtimali yok" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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Liseli Feyzanur'un ölümüyle ilgili açıklama: Cinayet ihtimali yok

'nde ailesiyle yaşayan ., yılbaşı gecesi, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan ve çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 'nda yapılan otopsi sonrası Feyzanur S.'nin cenazesi, 'ta bulunan aile mezarlığına defnedildi.


SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI CİNAYET ŞÜPHESİ UYANDIRDI
İntihar ettiği öne sürülen Feyzanur'un sosyal medya hesabından 17 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı, 'Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerlerden aşağı atlamam. Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam, zorla verilmiştir. Bir gün hastaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam hakkımı arayın" paylaşımının ortaya çıkması cinayet ihtimalini gündeme getirdi.



Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımın, 14 Ağustos günü yine 'te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ve cinayete kurban gittiği öne sürülen 'in ölümünün ardından kadınların yaptığı ortak paylaşım olduğu belirlendi.



AVUKAT CEYLAN: CİNAYET ŞÜPHESİ YOK
Feyzanur S.'nin ölümünün ardından gazetecilerin görüşme talebini reddeden aile adına ise avukat açıklama yaptı. Avukat Ceylan ilk olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayda cinayet şüphesi bulunmadığını bildirerek, "Lise öğrencisi kızımız Feyzanur S., annesi, babası ve kardeşlerinin evde olduğu halde terastan düşerek vefat etmiştir. Baştan itibaren adli makamlar olayı titizlikle takip etmekte ve incelemektedir. Kamuoyunun yanıltıcı ve gerçeğe uygun olmayan haberleri ailenin acılarını daha da ağırlaştırmaktadır. Kızımızın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ön otopsisi yapılmış ve ailesine defin için teslim edilmiştir" dedi.



Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan avukat Ceylan, Feyzanur S.'nin ailesiyle yemek yedikten sonra terastan düştüğünü söyledi. Olay günü Feyzanur S.'nin oturdukları site bahçesinde bir arkadaşı ile konuştuğunu belirten Ceylan, "Feyzanur, akşam annesi, babası ve üç kardeşi ile birlikte yemek yiyor. Daha sonra terasta yalnız olduğu sırada aşağı düşüyor ve hastanede hayatını kaybediyor. Çocuğumuzu otopsisinin ardından defnettik. Güvenlik güçlerince soruşturma sürdürülüyor. Olayda cinayetle ilgili bir durum söz konusu değildir. Polis ekiplerinin soruşturmasında da düşme ya da intihar üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı.

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