Liseli Feyzanur'un ölümüyle ilgili açıklama: Cinayet ihtimali yok





AVUKAT CEYLAN: CİNAYET ŞÜPHESİ YOK

Feyzanur S.'nin ölümünün ardından gazetecilerin görüşme talebini reddeden aile adına ise avukat Yunus Emre Ceylan açıklama yaptı. Avukat Ceylan ilk olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayda cinayet şüphesi bulunmadığını bildirerek, "Lise öğrencisi kızımız Feyzanur S., annesi, babası ve kardeşlerinin evde olduğu halde terastan düşerek vefat etmiştir. Baştan itibaren adli makamlar olayı titizlikle takip etmekte ve incelemektedir. Kamuoyunun yanıltıcı ve gerçeğe uygun olmayan haberleri ailenin acılarını daha da ağırlaştırmaktadır. Kızımızın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ön otopsisi yapılmış ve ailesine defin için teslim edilmiştir" dedi.