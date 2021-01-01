İntihar ederken son anda yakalandı! Sebebi üzdü







Yaklaşık 4 saat kadar Yasin T.'yi ikna etmeye çalışan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik, şahsa kapıyı açtırmayı başardı. Ancak Yasin T. bu defa da kendisini arka odaya kilitledi. Kapıyı kırarak odaya giren Çelik, şahsı dokuzuncu katta bulunan evinin balkonundan atarken son anda tutmayı başardı.