01 Ocak 2021, Cuma
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İntihar ederken son anda yakalandı! Sebebi üzdü

Son dakika haberine göre; ’de Yasin T. isimli şahıs dokuzuncu katın balkonundan atlamak isterken son anda yakalandı. Gencin intihar etme sebebi ise duyanları hüzünlendirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2021
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İntihar ederken son anda yakalandı! Sebebi üzdü

'de Yasin T. isimli şahıs sevdiği kızın kendisine verilmediğini iddia ederek dokuzuncu katın balkonundan atlamak istedi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı Müdürü ise genç adamı son anda tutarak içeriye çekmeyi başardı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Yaşanan kargaşa anı saniye saniye kameralara yansırken, ekipler genci güçlükle sakinleştirebildi.



Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın kendisine verilmediğini iddia eden Yasin T. isimli şahıs Esen Sitesi A Blok 9. katta bulunan evinde yılbaşı gecesini geçirmek istedi. Şahıs daha sonra 155 polis imdat hattını arayarak Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik ile görüşmek istediğini söyledi.



Olay yerine giden Çelik, canına kıyacağını söyleyen Yasin T.'yi bir süre kapı önünde konuşarak ikna etmeye çalıştı. Çabaların sonuçsuz kalması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın kendisini balkondan atacağını söylemesi üzerine tüm hazırlıklarını tamamlayarak hazır halde bulundu.




Yaklaşık 4 saat kadar Yasin T.'yi ikna etmeye çalışan 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik, şahsa kapıyı açtırmayı başardı. Ancak Yasin T. bu defa da kendisini arka odaya kilitledi. Kapıyı kırarak odaya giren Çelik, şahsı dokuzuncu katta bulunan evinin balkonundan atarken son anda tutmayı başardı.




Ekip arkadaşlarının da yardımıyla odaya çekilen şahıs ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerinde hazırda bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasin T., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yasin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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