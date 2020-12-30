



"YAKINLARIMIZ YAKLAŞMAYA KORKARKEN, BİZİ ŞEFKATLE KUCAKLADINIZ"

Yılmaz Saraçoğlu'nun hastaneden ayrılırken peçeteye yazdığı notta, "Bir gün aniden buradan çıkarsam içimden gelenleri söyleyemem diye yazıyorum. Ben, buraya çok sıkıntılı geldim. Önce Rabbime sonra sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağlığımıza kavuşturdunuz. En yakınımız bize yaklaşmaya korkarken sizler bizi şefkatle merhametle kucakladınız. Adeta kendimi ana kucağında gibi zannettim. Allah sizleri her türlü kazadan beladan korusun. En ufak bir acı yaşatmasın. Bunca şefkate merhamete hizmete memnun olmayanlar olabilir. Aslında beddua etmek istemiyorum. Onlar kinlerinde boğulsun. Bizim duamız sizlerle. İyilerin duası kötülerin bedduasına galip gelecektir. Böyle inanıyorum. Hakkınız ödenmez siz hakkınızı helal etmezseniz. Doktorlarım çalışan tüm personel kardeşlerim, bacılarım sizlere minnettarım. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerine yer verdi.

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