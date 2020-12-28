Erzurum’da -15 derecede sağlık ekiplerinin zorlu görevleri! Hayatlara dokunuyorlar

Sürücü, acil tıp teknisyeni (ATT) Rohat Bulut (26), paramedik Esra Ergin Çakır (24) ve ATT Furkan Mermi (26) beraber çalışacağım sağlık kahramanları. 24 saatlik görevimizde önüme bakmaya bile korktuğum buzlu yollarda koronavirüs vakalarına da gittik, doğum sancılarına da...

Çat'ta gezerken konuştuğum bir mobilyacı, "Bugün o köylerden bir sipariş gelse milyon da verseler gitmem. Ucunda ölüm var ama sağlıkçılar gidiyor. Allah onlardan razı olsun" dedi. Mobilyacının bu sözlerini aktardığım ekip üyeleri "Kimse gitmese de biz gitmek zorundayız" dedi.