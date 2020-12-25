Koronavirüs en çok nerede bulaşır | Bilim insanlarından önemli araştırma! Hastanelerde...

HASTANE TUVALETLERİNİNİ BEŞTE BİRİNDE COVİD-19'A YAKALANMA RİSKİ VAR

Yoğun bakım odaları dışında, enfekte olan hava örneklerinin en yüksek yüzdesi tuvaletlerden ve koridorlardan geldi. Tuvalet ve / veya banyolardan alınan örneklerin beşte birinden fazlası, yani yüzde 23,8'inin corona virüs taşıdığı görüldü. Araştırmacılar, bu durumun büyük olasılıkla hastane banyolarının küçük olması ve dışkı örneklerinde bulunan virüsün genetik materyaline ek olarak yetersiz havalandırılmadan kaynaklandığını söyledi.

