Kırklareli Valiliği karar verdi! Koronavirüs testi yapılmadan şehre girilemeyecek

O MESLEK KOLLARINA DA TARAMA TESTİ YAPILACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sadece şehre girmek isteyen kişilere değil, başta Vefa Sosyal Destek Grupları olmak üzere çeşitli meslek kollarına da virüs testi yapılması kararı aldı.