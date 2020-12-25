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Kırklareli Valiliği karar verdi! Koronavirüs testi yapılmadan şehre girilemeyecek

Valiliği , kente giriş yapmak isteyen vatandaşları testi uygulanması yönünde karar aldı. Kırklareli genelinde site ve apartman genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Kırklareli Valiliği karar verdi! Koronavirüs testi yapılmadan şehre girilemeyecek

Geçtiğimiz aylarda yoğun vaka artışının yaşandığı ve kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında düşüş gözlenen 'nde, , virüsle mücadele kapsamında önemli bir karar aldı.

Açıklanan karar kapsamında kente giriş yapmak isteyen kişilere korona virüsle mücadele kapsamında Kovid-19 tarama testi yapılmasına karar verildi.

O MESLEK KOLLARINA DA TARAMA TESTİ YAPILACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sadece şehre girmek isteyen kişilere değil, başta Grupları olmak üzere çeşitli meslek kollarına da virüs testi yapılması kararı aldı.

Karar kapsamında Kırklareli'nde faaliyet gösteren berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları,

paket servis hizmeti vermekte olan iş yerlerinin kuryeler dahil tüm çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri de korona virüs tarama testine tabi tutulacak.

APARTMAN TOPLANTILARI ERTELENDİ

Öte yandan alınan bir diğer karar da apartman ve site sakinlerini ilgilendirdi.

Bu kapsamda Kırklareli genelinde site ve apartman genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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