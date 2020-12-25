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En düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü! Termometreler eksi 24'ü gösterdi

'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 24 dereceyle 'da ölçüldü. 12. yapılan açıklamada bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililer ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020
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En düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü! Termometreler eksi 24'ü gösterdi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililer ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Kars'ta 20, Erzurum'da 17, Ardahan'da 14, Erzincan'da 9, Tunceli'de 6 ve Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 3 derece olması bekleniyor,

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 60, Sarıkamış'ta 39, Ergan'da 13 santimetre ölçüldü.

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