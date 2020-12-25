Dev markalar, Türk influencer Tülay Erkan’ın peşinde

Hollanda'da yaşayan Tülay Erkan, artık sadece gençlerin değil, kurumsal şirketlerin de ilgi odağı haline gelen sosyal medyanın parlayan isimleri arasına adını yazdırdı. Hobi amaçlı açtığı, 7 yıldır aktif olan Instagram sayfasında kendi sosyal hayatına, çocuklarına, Türk mutfağına ve Hollanda'daki Türklerin yaşamına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Erkan, 1.4 milyon takipçisi ile markaların da en çok tercih ettiği influencer'lar arasına girdi.

MARKALARLA TAKİPÇİLERİ ARASINDA BİR KÖPRÜ

Dünyanın her köşesinden takipçisi bulunan Tülay Erkan, özellikle Hollandalı gurbetçilerin en çok takip ettiği isim. Takipçi kitlesinin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun paylaşımlar yapan Erkan, diğer yandan markalarla onlar arasında da köprü kuruyor. İşbirlikleri konusunda oldukça seçici davrandığını söyleyen ve bu yönüyle diğer influencer'lar arasından ayrılan Tülay Erkan, hem kurumsal markaların hem de sosyal medya kullanıcıların en güvenilir bulduğu fenomenlerin başında geliyor.

DEV BİR AİLEYİZ

Tülay Erkan, takipçilerini bir aile gibi gördüğünü söylüyor: "Hobi amaçlı açtığım sayfamdaki paylaşımların gördüğü ilgi beni çok mutlu etti. Bugün artık 1.5 milyon kişilik dev bir aileyiz. Takipçilerimle aramızda müthiş bir enerji var. Aslolan samimiyet ve güven. Başarının sırrı da bu. Ben kendimi aynı zamanda kültür elçisi olarak görüyorum. Hem Hollanda'nın kültürünü hem de burada yaşayan Türklerin hayatını elimden geldiğince yansıtmaya çalışıyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum ve bu benim motivasyonumu hep canlı tutuyor."