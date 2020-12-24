Çanakkale’de bebeğini poşetle çöpe atan anne: Bebeğimi tenha bir yere attım

Yeni doğan bebeğini poşete koyup çöp konteynerine bırakarak ölümüne sebep olan anne kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, sevgilisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni doğmuş bir erkek bebek bulan kağıt toplayıcısı kadınların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve adeta görenlerin, duyanların kanını donduran her bir ayrıntı birbiri ardına ortaya çıkmaya başladı.