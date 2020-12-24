Burdur’da kazada yaralanan Rümeysa 9 gün sonra hayatını kaybetti
Bucak ilçesinde, 16 Aralık'ta Turba yolunda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Rümeysa Dolaz, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.
YAŞAM DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rümeysa Dolaz'ın kullandığı 15 AAP 517 plakalı motosikletle sürücüsünün kimliği açıklanmayan 07 FLM 77 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Dolaz, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sağlık durumu kritik olan Dolaz, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sırasında Dolaz'ın başında kask olup olmadığı öğrenilemedi.
Hastanede 9 gündür yaşam mücadelesi veren Dolaz, bugün yaşamını yitirdi. Rümeysa Dolaz'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken, Bucak'ta toprağa verildi.