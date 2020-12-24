Burdur’da kazada yaralanan Rümeysa 9 gün sonra hayatını kaybetti

Sağlık durumu kritik olan Dolaz, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sırasında Dolaz'ın başında kask olup olmadığı öğrenilemedi.

Hastanede 9 gündür yaşam mücadelesi veren Dolaz, bugün yaşamını yitirdi. Rümeysa Dolaz'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken, Bucak'ta toprağa verildi.