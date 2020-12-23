Yunanistan'da korkutan deprem! Çanakkale'de de hissedildi
Son dakika deprem haberleri... Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD yaşanan son depremin merkez üssünü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merkez üssü Yunanistan'ın Fakis bölgesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın son dakika bilgisi olarak geçtiği deprem Türkiye Saati İle 17.58'de yaşandı.
AFAD depremin derinliğinin ise 7.35 kilometre olduğunu belirtti.
Türkiye'den depreme en yakın nokta ise 352 kilometre uzaklıktaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Uğurlu köyü.