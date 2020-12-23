25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan'da korkutan deprem! Çanakkale'de de hissedildi

Yunanistan'da korkutan deprem! Çanakkale'de de hissedildi

Son dakika haberleri... 'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. yaşanan son depremin merkez üssünü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2020 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020
ABONE OL
Yunanistan'da korkutan deprem! Çanakkale'de de hissedildi

Merkez üssü Yunanistan'ın Fakis bölgesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın son dakika bilgisi olarak geçtiği deprem Türkiye Saati İle 17.58'de yaşandı.

AFAD depremin derinliğinin ise 7.35 kilometre olduğunu belirtti.

Türkiye'den depreme en yakın nokta ise 352 kilometre uzaklıktaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Uğurlu köyü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA