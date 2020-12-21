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Kocaeli’de şok! Kentin göbeğinde onlarca piton yılanı, örümcek, kertenkele…

’de polis ekipleri tarafından şehir merkezindeki bir eve yapılan baskında çok sayıda yılan, kentenkele, ve kurbağa ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Kocaeli’de şok! Kentin göbeğinde onlarca piton yılanı, örümcek, kertenkele…

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan bir eve baskın yaptı.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan aramada 16 adet , 38 adet değişik cinslerde , 53 adet değişik cinslerde , 2 adet kurbağa ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şahsa, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Evde bulunan hayvanlara ise el konuldu.

Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Hayvanları besleyen kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatılırken, el konulan hayvanlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.






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