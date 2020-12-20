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Son dakika: Balıkesir Edremit'te fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... ’in ilçesinde İlçe Asayiş Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonunda, 1'i kadın 7 kişi gözaltına aldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020
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Son dakika: Balıkesir Edremit'te fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, Akçay Sarıkız Mahallesi 120. Sokak'ta fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon için çalışmalara başladı.

Ekipler, N.E., E.O., Y.A., M.Ç., M.A. ve Gürcistan uyruklu M.B adlı kadın ile fuhuşa aracılık eden B.G.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada fuhuştan elde edildiği değerlendirilen bin 770 TL ve 25 Gürcistan larisi, görüşmelerin yapıldığı 5 telefon ve hesap amaçlı tutulduğu tahmin edilen iki defter, fuhuşta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

N.E., E.O., Y.A., M.Ç. ve M.A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu M. B'nin ise vize süresinin dolması nedeniyle sınır dışı işlemlerine başlandı. B.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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