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Polisi saatlerce uğraştırdı! En pahalı taksi yolculuğu

'da sokağa çıkma yasağına rağmen taksi ile gezintiye çıkan müşteri, bahanelerle saatlerce polisleri uğraştırdı. Polis ekiplerine, "Kızım hasta onun yanına hastaneye gidiyorum" diyen K.Ç., gazetecilere ise ''Sen sor diye'' diye cevap verdi. Ayrıca K.Ç.,'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, araç içerisinde sigara içtiği için 10 bin TL para cezası kesildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Polisi saatlerce uğraştırdı! En pahalı taksi yolculuğu

'da polis ekipleri, kent genelinde (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları istikametinden gelmekte 16 T 0884 plakalı ticari taksiyi Duaçınarı mevkinde durdurdu.

Denetim yapan ekipler K.Ç.,'yi durdurduktan sonra kimlik kontrolü yaptı. Hal ve hareketlerinden şüphelenen ve kızının hastaneye olduğuna dair belge gösteremeyen K.Ç.,'yi taksiden indirdi. Ancak K.Ç., çeşitli bahanelerle polise zorluk çıkardı.

Taksi ile gezintiye çıkan K.Ç.,'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, araçta sigara içmekten yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

K.Ç., polislere, "Hastaneye gidiyordum. Kızım hastanede yatıyor'' dedi. K.Ç gazetecilerin "Neden sokağa çıktınız" sorusuna ise ''Sen sor diye'' diyerek tepki gösterdi.

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