Bursa’da silahını temizleyen adam kendini vurdu
Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi, Çimen Sokak'taki bir apart otelde saat 23.30 sıralarında temizlediği tabancası kazara ateş alan 37 yaşındaki Öner K. bacağından yaralandı.
YAŞAM DHA
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Silahtan çıkan kurşun, bacağına saplandı.
Silah seslerini duyan apart oteldeki diğer müşterilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Öner K. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.