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Bursa’da silahını temizleyen adam kendini vurdu

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi, Çimen Sokak'taki bir apart otelde saat 23.30 sıralarında temizlediği tabancası kazara ateş alan 37 yaşındaki Öner K. bacağından yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Bursa’da silahını temizleyen adam kendini vurdu

'dan iş seyahati için 'ya gelen Öner K. konakladığı apart oteldeki odasında temizlediği tabancası, kazara ateş aldı.

Silahtan çıkan kurşun, bacağına saplandı.

Silah seslerini duyan apart oteldeki diğer müşterilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Öner K. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, Öner K.'ye ait olduğu öne sürülen silahı incelemeye aldı.

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