Trabzon’da 'Drakula' böceğinin tehdit ettiği ağaçlar yakılıyor: 7 mahalle karantinada

Bu böcek ilk çıktığı zaman mücadele kapsamında yapılan işlemler için üretici söküm işlemini kendi imkânları ile yaptıktan sonra teşvikten faydalanabiliyordu. Bu kapsamda vatandaşın bunu doğru bir şekilde kendi kendine sökemediğini fark ederek devreye biz girdik. Şimdi vatandaştan hiçbir ücret talep etmeden söküm işlemini belediyemiz ve ilçe ziraat odası ile birlikte biz yapacağız" diye konuştu.