18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te görenleri şaşırtan olay! Yaz armudu aralık ayında yeniden meyve verdi

Karabük'te görenleri şaşırtan olay! Yaz armudu aralık ayında yeniden meyve verdi

’te armut ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı. Yeşil Mahalle Esen Sokak’ta yaşayan ’a ait bahçede bulunan ağacı aralık ayında meyve verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2020
ABONE OL
Karabük'te görenleri şaşırtan olay! Yaz armudu aralık ayında yeniden meyve verdi

Merkez ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta yaşayan 'a ait bahçede bulunan ağacı aralık ayında meyve verdi.

Yapraklarının döküldüğü ve kurumak üzere olan ağacın bazı dallarında meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Evinin bahçesindeki kurumuş yaprakları süpürürken meyveleri fark ettiğini belirten Çetin Yılmaz, sabah yaprakları süpürürken ağaç dikkatimi çekti.

Ağaçtaki armutları gördüm. Yaz armudu, kış armudu değil. Yazın yediğimiz armut. İki tane armut ağacımız var. Dikkatimi çekti. Şaşırdım" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA