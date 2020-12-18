Karabük'te görenleri şaşırtan olay! Yaz armudu aralık ayında yeniden meyve verdi

Merkez ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta yaşayan Çetin Yılmaz'a ait bahçede bulunan yaz armudu ağacı aralık ayında meyve verdi.

Yapraklarının döküldüğü ve kurumak üzere olan ağacın bazı dallarında meyve vermesi görenleri şaşırttı.