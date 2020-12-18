Karabük'te görenleri şaşırtan olay! Yaz armudu aralık ayında yeniden meyve verdi
Karabük’te armut ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı. Yeşil Mahalle Esen Sokak’ta yaşayan Çetin Yılmaz’a ait bahçede bulunan yaz armudu ağacı aralık ayında meyve verdi.
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Merkez ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta yaşayan Çetin Yılmaz'a ait bahçede bulunan yaz armudu ağacı aralık ayında meyve verdi.
Yapraklarının döküldüğü ve kurumak üzere olan ağacın bazı dallarında meyve vermesi görenleri şaşırttı.
Evinin bahçesindeki kurumuş yaprakları süpürürken meyveleri fark ettiğini belirten Çetin Yılmaz, sabah yaprakları süpürürken ağaç dikkatimi çekti.