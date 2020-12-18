Hande Çinkitaş cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Baba Nezih Çinkitaş mı öldürdü?

BABA PORNOGRAFİK VİDEOLAR İZLİYORMUŞ

Şüpheliler Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş'ın çocukları olan E.Ç.'nin 04 Kasım 2020 tarihli ifadesinin de yazılı olduğu iddianamede, E.Ç., ifadesinde 2019 yılı Aralık ayında annesiyle yemek götürmek amaçlı babasının ikamet ettiği eve gittiklerini, eve gittiklerinde babasını alkol alırken gördüğünü, annesinin babasına Hande'nin öldürülmesiyle ilgili sorular sorduğunu, annesinin 'Hande'yi sen mi öldürdün?' şeklinde sorduğu soru sonrası babasının, 'Evet ben öldürdüm' şeklinde cevap verdiğini söyledi. İddianamede E.Ç.'nin 'Bu ifadeyi ne amaçla kullandığını tam olarak anlayamadım. Sonrasında sinirlenerek bize, 'Defolup gidin. Beni yalnız bırakın bir daha gelmeyin' şeklinde sözler söyledi. Bunun üzerine annem ile ben oradan ayrıldık. Ben ilkokul 4. sınıfa gittiğim dönemde sabahları kalktığım da çizgi film izlemek için televizyonu açtığım da direk pornografik videolar ve pornografik kanallar karşıma çıkardı. Babam, annemden ayrı yaşamaya başlayıncaya kadar yukarıda bahsettiğim şekilde devamlı pornografik içerikli videolar izlerdi. Hatta bu konu hakkında babamı izlememesini, izleyecekse de CD'leri televizyonda bırakmaması şeklinde defalarca uyarsam da babam izlemeye devam ederdi' sözlerine ifadesinde yer verdiği aktarıldı.