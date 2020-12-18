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Elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası öldü

'ta çatı yapımında çalışırken akıma kapılan demir doğrama ustası 40 yaşındaki , hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Denizdurduran'ın cenazesi, otopsi için Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020
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Elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası öldü

Olay, sabah saatlerinde, Kazma Bağları'nın Karasevmez mevkisinde meydana geldi. Bir evin çatısında çalışan Ali Denizdurduran'ın, elindeki demir profil yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapıldı.

HAYAT VEDA ETTİ

Denizdurduran'ın çığlıklarını duyanlar, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Denizdurduran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Denizdurduran'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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