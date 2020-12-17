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Tunceli'de koruma altındaki dağ keçisini vuran şüpheliye 28 bin 405 TL ceza

Pertek ilçesinde, koruma altındaki dağ keçisini avlayan kişi, jandarma ve ve Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliye 28 bin 405 TL cezai işlem uygulandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Tunceli'de koruma altındaki dağ keçisini vuran şüpheliye 28 bin 405 TL ceza

Pertek ilçesine bağlı Bulgurtepe köyüne aracıyla gelen kişi, çiftleşme dönemi olduğu için zirvelerden, yakın bölgelere inen koruma altındaki dağ keçisini vurdu.

Keçinin vurulduğunu gören bir çoban, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bildirdi. Dağ keçisini vuran kişi, ekiplerin ortak çalışmasıyla yakalandı. Avcıya, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 27 bin 777 TL tazminat bedeli ve 628 TL de idari ceza olmak üzere toplam 28 bin 405 TL ceza uygulandı.

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