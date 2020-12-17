Son dakika: Türkiye için kritik tarih! Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi açıkladı: 23 Aralık'tan itibaren...

MASKE MESAFE TEMİZLİK AŞI KADAR ETKİLİ

Prof. Dr. Çalışkan, tüm dünyanın aşıları takip ettiğini, Türkiye'nin de yeterli doza erişmek için tüm aşı üretici firmalarla ve yerli üretimi destekleme noktasında çalışmalar içerisinde olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Çalışkan, "Kısa süre içerisinde en az 100-120 milyon doz aşı temin etmemiz gerekiyor, özellikle kış ayı dönemi içerisinde. O nedenle bakanlığımız aşı tedariki ile ilgili farklı seçenekleri de masaya yatırdı. Ama yerli aşının üretilmesinin de nisan ayı içerisinde gerçekleşeceği düşünülüyor. Aşı olsak da maske, mesafe, temizlik kurallarına uyacağız" diye konuştu.