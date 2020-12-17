Sivaslıların kelle sevgisi engel tanımıyor! Yurt dışına gönderiliyor yoğun talep var

Tok tutar bu özelliği de faydalıdır. Kelle etinin faydası çoktur. Kitaplarda yazana göre zihin açma özelliği de vardır. Zaten gözü ayrı bir lezzet, dili ayrı bir lezzet, yanak eti ayrı bir lezzet olduğu için halk arasında tercih edilen bir yiyecektir. Pandemi sürecinde yiyecek sektörü olduğu için çok etkilemiyor çünkü vatandaşlar tercih ediyor" dedi.