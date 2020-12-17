Kırklareli’nde 1 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Küllü, Çınarlı mevkiindeki ağılında hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Küllü'nün tabancayla karnından vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.