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Kırklareli’nde 1 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

merkeze bağlı Eriklice köyünde yaşayan bir kişi, kendine ait hayvan ağılında tabancayla vurulmuş halde bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2020
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Kırklareli’nde 1 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, merkeze bağlı Eriklice köyü Çınarlı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Yusuf Küllü'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Küllü, Çınarlı mevkiindeki ağılında hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Küllü'nün tabancayla karnından vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Küllü'nün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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