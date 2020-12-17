İNSANLIK ONURUNU AYAKLAR ALTINA ALDI

Hemşire Merve Şahiner Çalışkan, "Yaşadıklarımız gerçekten üzücü. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" derken, Ayşe Yetkin ise şöyle konuştu:

"25 yıllık sağlık çalışanıyım. Evet görev yerimi terk ettim. Ama bunun cezası yönetmeliklerle belirlenmiş durumda. Bize verilen ceza ise insan onurunu ayaklar altına almak anlamına geliyor. Biz resmi sürecin işletilmesini istedik ama başhekim ısrarla o ifadeleri 500 kez yazmamız için diretti. Bu ısrarına sadece biz değil, hastanedeki birçok personel şahit. Biz o metinleri yazdık ama bu seferde kayıt altına alınmasına izin vermedi."