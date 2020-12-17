Antalya’da servisten ayrılan hemşirelere “Ben salağım” yazdıran başhekime soruşturma
Kumluca Devlet Hastanesi’nde tüm toplumun tepkisini çeken bir olay yaşandı. Başka bir servise giden hemşirelere “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdıran başhekimi Ayşegül Alkan’a hemşirelere mobbing uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan, görev yerlerinde olmadıkları gerekçesiyle hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'e 500'er kez, "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdırdı.
Gelişmelerin ardından Sağlık bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Kumluca Devlet hastanesi Başhekim Ayşegül Alkan servis kontrolleri sırasında hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'in görev yerlerinde olmadığını gördü.
HEMŞİRE AYŞE YETKİN
Buna çok sinirlenen Başhekim Alkan, diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada herkesin içinde azarladı. Bununla da yetinmeyip iki hemşireden görev yeri terk cezası olarak A-4 kâğıdına 500 kere, 'Ben salağım servisimden başka servise gittim' yazmalarını ve kendisine getirmesini istedi.
HEMŞİRELER MERVE ŞAHİNER ÇALIŞKAN
ZORLA YAZDIRDI
Hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'in görev yerlerini terk etmediklerini söyleyerek Başhekim Alkan'ın "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazısını yazmaya karşı çıktılar. Yasa gereği resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını istediler. Başhekim Alkan tarafından kabul görmedi. Çalışkan ve Yetkin, A-4 kâğıdına 500 kere 'Ben salağım servisimden başka servise gittim' yazdı. İki hemşire Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni 'Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır' diyerek not düştüler.
İNSANLIK ONURUNU AYAKLAR ALTINA ALDI
Hemşire Merve Şahiner Çalışkan, "Yaşadıklarımız gerçekten üzücü. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" derken, Ayşe Yetkin ise şöyle konuştu:
"25 yıllık sağlık çalışanıyım. Evet görev yerimi terk ettim. Ama bunun cezası yönetmeliklerle belirlenmiş durumda. Bize verilen ceza ise insan onurunu ayaklar altına almak anlamına geliyor. Biz resmi sürecin işletilmesini istedik ama başhekim ısrarla o ifadeleri 500 kez yazmamız için diretti. Bu ısrarına sadece biz değil, hastanedeki birçok personel şahit. Biz o metinleri yazdık ama bu seferde kayıt altına alınmasına izin vermedi."