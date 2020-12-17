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18 yaşındaki Cansu hayatını kaybetmişti! Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

sapağında hasta almaya giden ’nin ambulansının otomobile çarptığı ve kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki ’ün araçtan fırladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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18 yaşındaki Cansu hayatını kaybetmişti! Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

dün öğlen saatlerinde sapağında meydana geldi.

18 yaşındaki Cansu hayatını kaybetmişti! Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 18 YAŞINDAKİ CANSU HAYATINI KAYBETMİŞTİ! FECİ KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Edilen bilgilere göre Düzce'den istikametine seyir halinde olan Düzce 'ne ait Sinan D. idaresindeki 81 FE 909 plakalı Ford marka ambulans, Çilimli sapağında Huriye Yıldız idaresindeki 81 AB 870 plakalı Renault marka otomobile yandan çarptı.

Kazada otomobilden savrulan 19 yaşındaki Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2. sınıf öğrencisi 'ün hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan Huriye Y. ve Fatma G. ise yaralandı. Ambulans sürücüsü Sinan B.'nin gözaltına alındığı kazanın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENCİN FECİ ÖLÜMÜ KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde ambulansın kavşağa girdiği ve otomobile çarpması görülürken, çarpmanın etkisi ile otomobilin döndüğü ve Cansu Gümüş'ün otomobilden fırladığı anlar görülüyor. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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