ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENCİN FECİ ÖLÜMÜ KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde ambulansın kavşağa girdiği ve otomobile çarpması görülürken, çarpmanın etkisi ile otomobilin döndüğü ve Cansu Gümüş'ün otomobilden fırladığı anlar görülüyor. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.