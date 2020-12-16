"BİR NEVİ ELEKTRİK ÇARPAN VİRÜS ÇILGINA DÖNDÜ"



Çin'in ışınlanma deneyini 2002 yılından bu yana yaptığını söyleyen Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin, Çin'in canlıyı ışınlama deneyi ile virüsü dünyaya bulaştırdığını ileri sürdü. Çetin, "Çin bu ışınlama deneylerine 2002 yılından beri başladı. Fakat foton enerjisi ışınlaması yapıyordu. Bir fotonu bir yerden bir yere yollama testini yapıyordu ve bunu başardı. Çin bu testlerin sonucunda bir canlıyı ışınlama yoluyla göndermeye karar verdi. Bu canlı ne olabilir diye düşündü. Şu anda fotona en yakın, en müsait canlının büyük ihtimalle bu virüs şeklinde bir yaratık olabileceği yoluna gittiler. Bu virüsü elektronlara bindirdiler, ışınlama yaptılar. Çin bu virüsü dünyanın bir yerinden bir yerine ışınlama yaptı. Fakat burada bir hata yapıldı. Bu hata ışınlamanın gittiği yerin tam oluşturulamaması hatasıydı. Tespit edilen noktaya zamanında gidilememesi, değişik noktalara yollanması sonucu aniden mutasyona uğrayan bir nevi elektrik çarpan virüs çılgına döndü. Ve biz bunan adına Covid demeye başladık" ifadelerini kullandı.