Koronavirüs aşısı | Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e büyük ödül! Financial Times ‘Yılın Kişisi' seçti

TESCİLLENEN İLK COVİD-19 AŞISI



Mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayı, dünyada tescillenen ilk Covid-19 aşısı olmuştu. Aşı, 10 ay gibi kısa bir sürede klinik öncesi geliştirme çalışmaları ve üç aşama klinik denemeleri tamamlayarak onay almayı başarmıştı.

NTV'nin haberine göre; Aşı, formülündeki RNA bileşim sayesinde Covid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı İmmünoglobulin G antikorlarını harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4+ ve CD8+ glikoproteinlerini artırmayı amaçlıyor.



ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma ilaç firmalarının üretim lisansını aldığı aşı adayı için birinci ve ikinci aşama klinik denemelerinin Almanya'da yürütülmesinin ardından 27 Temmuz'da ABD, Arjantin ve Almanya'nın aralarında olduğu ülkelerde 30 bin sağlıklı gönüllünün katılması hedefiyle üçüncü aşama klinik denemeler başlatılmıştı.