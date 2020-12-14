14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Zeynep Naz Avcı Stanford Üniversitesi'ne kabul edildiğini öğrenince büyük sevinç yaşadı

Zeynep Naz Avcı Stanford Üniversitesi'ne kabul edildiğini öğrenince büyük sevinç yaşadı

'de okuyan ve arkadaşlarıyla yaptığı online görüşme sırasında 'ne kabul edildiğini öğrenen büyük sevinç yaşadı. Zeynep Naz Avcı'nın o anları büyük ses getirdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
ABONE OL

'de öğrenim görev ve online görüşmesi sırasında Stanford Üniversitesine kabul edildiğini öğrenen 'nın sevinç çığlıkları, gündem oldu.



Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesinde öğrenim gören Zeynep Naz Avcı, uzun süredir dünyanın en önemli üniversiteleri arasında gösterilen Stanford Üniversitesinin hayalini kuruyordu.

Büyük emek veren ve sonucuna internet üzerinden bakan Zeynep Naz Avcı, o anlarda online görüşme halindeydi.

Üniversiteye kabul edildiğini haberini alan Avcı, bir anda sevinç çığlıkları attı. Sosyal medyada paylaşılan video ise bir anda en çok konuşulanlar arasına girdi ve viral oldu.



Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Felsefe Bölümlerinden kabul alan Zeynep Naz Avcı, o anları ise, "Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi'nden kabul almış bir Naz çizelim!" mesajıyla paylaştı.

Zeynep Naz Avcı Stanford Üniversitesi'ne kabul edildiğini öğrenince büyük sevinç yaşadı ZEYNEP NAZ AVCI STANFORD ÜNİVERSİTESİ'NE KABUL EDİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA