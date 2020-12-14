Zeynep Naz Avcı Stanford Üniversitesi'ne kabul edildiğini öğrenince büyük sevinç yaşadı





Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Felsefe Bölümlerinden kabul alan Zeynep Naz Avcı, o anları ise, "Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi'nden kabul almış bir Naz çizelim!" mesajıyla paylaştı.

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