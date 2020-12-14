14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da şüphelinin üstünden kemer görünümlü bıçak çıktı

İstanbul’da şüphelinin üstünden kemer görünümlü bıçak çıktı

ilçesinde mahalle ve çarşı bekçilerinin şüphelenip durdurduğu bir şahsın üzerinde kemer görünümlü kılıfın içinde çıkan 60 santimlik döner bıçağı ağızları açık bıraktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
ABONE OL
İstanbul’da şüphelinin üstünden kemer görünümlü bıçak çıktı

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde bekçiler tarafından sokak üzerinde durdurulan bir şahsın şüpheli tavırları dikkatten kaçmadı.

Şahsın detayları aramasında belindeki kemerin bir kılıf olduğu ve içerisinde 60 santimlik döner bıçağı bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken bıçağın saklanma şekli bu kadarına da pes dedirtti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA