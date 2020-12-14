Bartın Irmağı'ndaki kirliliğin nedeni tekstil fabrikasıymış

Ekipler, fabrikada incelemeler yaptı. Cuma günü arıtma tesisinde arıtılarak, Kozcağız deresine giden 300 metre uzunluğunda olan dere yatağındaki balçıkların temizlenmesi için iş makinesi ile çalışmada, dere tabanında bulunan tortuların ırmağa karıştığı tespit edildi.