Bartın Irmağı'ndaki kirliliğin nedeni tekstil fabrikasıymış
Bartın merkezden geçen ırmağın rengi, artan kirlilik nedeniyle hafta sonu maviye dönerken, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki renk değişiminin, tekstil fabrikasından kaynaklandığını belirledi.
YAŞAM DHA
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Yaşanan kirliliğin ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Budakdüzü köyünde kurulu bulunan tekstil fabrikasının boya sularının arıtma tesisinden ırmağa verilen deşarj noktasından numune alarak, Ankara'daki laboratuvara götürdü.
Ekipler, fabrikada incelemeler yaptı. Cuma günü arıtma tesisinde arıtılarak, Kozcağız deresine giden 300 metre uzunluğunda olan dere yatağındaki balçıkların temizlenmesi için iş makinesi ile çalışmada, dere tabanında bulunan tortuların ırmağa karıştığı tespit edildi.
Ekipler, dere yatağındaki çalışmaları durdurarak, kirliliğin artmasını önledi.